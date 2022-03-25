Bunlar hangi kafayla ittifak yapıyorlar! Liderleri Mersin’e gazeteleri tersine

CHP ve Saadet Partisi, AK Parti karşıtlığı için hiçbir konuda anlaşamadıkları halde bir araya geldi. Sırf hükümeti düşürmek için İslam’a muğayir uygulamalar ve vaatlerle gündemden düşmeyen CHP’nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi, bir konuda daha CHP ile ayrı düştü.

Laikçi eğitim yaygarası koparıp kız ve erkek öğrencilerin ahlakını korumak isteyen okul müdürünü hedef alan Cumhuriyet, bugün yayınladığı haberde adeta kin kustu.

Saadet Partisi’nin resmi gazetesi Milli Gazete ise, söz konusu tartışmalarda okul müdürünün yanında yer aldı.

Söz konusu gazetelerin tepe kurumlarını oluşturan CHP ve Saadet Partisi’nin nasıl seçim ittifakı yaptığı merak konusu oldu. Hiçbir konuda aynı düşünmeyen iki partinin halen nasıl aynı bardaktan su içebildiği kafalarda soru işaretlerine neden oldu.