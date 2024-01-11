Bunlar gerçekten hasta! CHP'nin Bursa adayı TOGG'un Bursa'da üretilmesine karşı çıktı!

CHP'nin Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kübra Par'la Farklı Açılar programına konuk oldu. Bozbey, yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG'un fabrikası'nın Bursa'ya yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Gazeteci Gürkan Hacır, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet, Hukukçu Bışar Özbey ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, Kübra Par'la Farklı Açılar'a konuk oldu. Canlı yayına bağlanan CHP'nin Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, tv100'e özel açıklamalarda bulunarak Kübra Par'ın ve konukların sorularını yanıtladı.

Acet, Bozbey'e "Gemlik'teki TOGG fabrikasına gittiniz mi?" sorunu yöneltti. Bozbey de, "TOGG fabrikasının planlarını gördüm, yerini de biliyorum. Ama içini gezmedim. Çünkü bizi almıyorlar. TOGG yatırım olarak güzeldir, Türkiye açısından doğru bir yatırım olabilir. Ancak yeri konusunda hala soru işaretlerim var. Bütün yatırımları bir kente yüklerseniz o kentte sorunları artırmaya başlarsınız." dedi.

Acet araya girerek, "Bursa'ya yapılmamalı mıydı?" diye sordu. Bozbey şunları söyledi:

Evet, başka bir yerde olabilirdi. Yine yapılmalıydı. Kentlerde oluşan atıkların Marmara Denizi'ni ne hale getirdiğini hepimiz gördük. Türkiye de gördü. Bir müsilaj sorunu yaşadık. Bu müsilaj sorununun yüzde 70'i evsel atıklardan yüzde 30'unun sanayi atıklarından oluştuğunu biliyoruz.

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