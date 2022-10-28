Bunlar da alınmalı! TSK'ya iftira atmak ifade özgürlüğüymüş
HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM Genel Kurulu'nda TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik çirkin iftirasını, "İfade özgürlüğü" sözleri ile savundu.
Yeniakit.com.tr
Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK yandaşı bir televizyon kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası atıp, PKK'lı teröristleri güzelledi.
Fincancı, alınan ifadesinden sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bunlar da alınmalı!
HDPliler Fincancı'nın sözlerini savunmak için birbirleri ile yarıştı.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Fincancı'nın TSK'ya yönelik çirkin iftirasını, "Düşünce ve ifade özgürlüğü" olarak değerlendirdi.
Hızını alamayan HDP'li Oluç, "Şebnem Korur Fincancı bu ülkenin onurudur." ifadesini kullandı.
Oluç'un sözlerine AK Parti ve MHP sıralarından tepki geldi.