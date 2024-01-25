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Siyaset Bunlar beş ay önce bu ülkeyi yönetmeye taliptiler! Akşener: 'Yanlış Ümit'i attık galiba'
Siyaset

Bunlar beş ay önce bu ülkeyi yönetmeye taliptiler! Akşener: 'Yanlış Ümit'i attık galiba'

Yeniakit Publisher
2024-01-25 22:43:00 - 2024-01-25 23:00:30

Fatih Altaylı bugünkü Youtube yayınında İYİ Parti'ye ilişkin skandal bir kulis paylaştı.

Meral Akşener'in Ümit Dikbayır ile Ümit Özlale'yi karıştırmış olma ihtimaline karşı kahkahalar attığını ve partililerin de bu durumdan çok rahatsız olduklarını söyleyen Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti'den çok sağlam bir kaynağım anlattı. Ümit Dikbayır'a atılan Meral Akşener'in banka hesabını inceledi iddiası, Ümit Özlale için de atıldı. Bunu duyan Meral Akşener, "Yanlış Ümit'i attık partiden galiba" diye kahkaha attı. Ümit Özlale rahatsız oldu, adaylıktan çekilebilir."

Fatih Altaylı'nın videosunu alıntılayan Ümit Dikbayır da sosyal medya hesabından şu eleştiriyi yöneltti:

Asıl mesele yanlış "Ümit"in atılması değil, asıl mesele; o makamın lakaytlığa, ciddiyetsizliğe, teslim olması,milletimizin ÜMİDİNİ kırması…


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