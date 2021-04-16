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Siyaset Bunlar aptal mı? Lozan’ın içini bırak Yunan bakana bak
Siyaset

Bunlar aptal mı? Lozan’ın içini bırak Yunan bakana bak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na karşı Lozan Antlaşması’nı koz olarak kullanmasını yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Lozan acaba kimden yanadır? Kim getiriyor Lozan'ı bizim önümüze? Yunan getiriyor. ‘Lozan Türkiye’nin tapusu’ olsaydı Yunan aptal mı ‘bak sana tapunu hatırlatayım, senin hakların var' der mi?’” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 12:59:00 -

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sırasında Türkiye aleyhine kabul edilemez ithamlarda bulunan Dendias, Lozan Antlaşması’nı da koz olarak kullandı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Lozan Türkiye’nin tapusudur” diyen Kemalistleri, Dendias’ın sözleri üzerinden boşa çıkardı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Lozan acaba kimden yanadır? Kim getiriyor Lozan'ı bizim önümüze? Yunan getiriyor. Demek ki Lozan eğer Türkiye'nin tapusu olsaydı Yunan aptal mı ki 'bak sana tapunu hatırlatayım, senin hakların var' der mi? Dolayısıyla bu ucuz mavalları da Türkiye'deki emekli diplomatlardan başlayın emekli amirallerden geçin, sol kafa monşer kafaları baksınlar şu tabloya. Bakın satır arasından bir şey söylüyorum size. Yunan Dışişleri Bakanı ile Türk Dışişleri Bakanı tartışıyorlar, tartışırlarken Yunan Dışişleri Bakanı kendi söylediklerinin haklılığını ispat sadedinde 'Lozan'ı hatırlatırım size' diyor. O zaman buyurun, Lozan kimden yanadır, kimin tapusudur, emekli büyükelçiler monşerler izah etsinler bize.

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Yorumlar

İsmail

Ya kardeşim bu Yunan kafiri ile ikili görüşme yapmanın hiçbir anlamı yok!  
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