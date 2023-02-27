Bunlar alçaktan da öte! Depremi fırsat bilip harekete geçtiler

Artık terörden umduğunu bulamayanların, doğal afetleri birer fırsat aracı olarak kullanmaya çalıştığına dikkat çeken Eray Güçlüer, "Ülkemiz son 10 yılda bu tür etkilerle en fazla hedef alınan dünyadaki ilk üç ülke arasındadır. Gelişmelere bakacak olursak geçmişten günümüze özellikle terör saldırılarının yoğun olduğu dönemlerde beşinci kol faaliyetlerinin harekete geçtiğini görürüz" dedi. Güçlüer, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Beşinci kol, fiilî müdahale ile ele geçirilemeyen bir devleti propaganda, casusluk, sabotaj ya da terör yoluyla manevi etkiye maruz bırakmak suretiyle müdahaleye uygun hale getirmek ya da fiilî savaş esnasında savaşı daha kolay kazanmak için yapılan her türlü manevi yıkıcı çalışmadır. Günümüzde bu tür faaliyetler özellikle sosyal medya ve iletişim teknolojileri kullanılarak sistemli ve kolektif şekilde uygulanabilmektedir. Ülkemiz son 10 yılda bu tür etkilerle en fazla hedef alınan dünyadaki ilk üç ülke arasındadır. Gelişmelere bakacak olursak geçmişten günümüze özellikle terör saldırılarının yoğun olduğu dönemlerde beşinci kol faaliyetlerinin harekete geçtiğini görürüz. Ancak terörün özellikle yurt içinde bitirilmesi ve müteakiben yakın sınır civarındaki terörün yaşam alanlarının yok edilmesiyle beşinci kol faaliyetlerinin şekil değiştirdiğine şahit oluyoruz.

DOĞAL AFETLERİ BİRER FIRSAT ARACI OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Artık terörden umduğunu bulamayanlar doğal afetleri birer fırsat aracı olarak kullanmaya çalışıyorlar. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz yaz yaşanan yangın felaketinde de yine halkın moralini bozacak, devleti aciz gösterecek birtakım sinsi propaganda faaliyetlerine maruz kalmıştık. Aynı şekilde ülkemizin kuzeyinde yaşanan sel baskınlarında, pandemi sürecinde, hatta 15 Temmuz hain kalkışmasında da beşinci kol elemanlarının neredeyse eş zamanlı olarak devreye girdiklerini gördük. Ve bu manipülatif eylemlerin her zaman olduğu gibi demokrasi, düşünce özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi evrensel hümanist kavramlarla kamufle edilmeye çalışıldığına tanıklık ettik.

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BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ ÖRGÜTLÜ BİR STRATEJİDİR

Ülkelerin varlıklarını devam ettirmesi bir insanın hayatta kalması için verdiği mücadele gibidir. Bundan sonrada başta doğal afetler olmak üzere ülkemiz için herhangi bir hassas durumun yaşanması esnasında yine beşinci kolun Türkiye'deki uzantıları dışarıdan kendilerini yöneten güçlerle koordineli olarak ülkemize karşı manevi yıkıcılık eylemlerine devam edecekler. Bütün bunlardan anlamamız gereken şey günümüzde beşinci kol faaliyetlerinin hedef alınan ülkelere karşı sürekli ve kesintisiz şekilde devam ettirilen örgütlü bir strateji olduğudur. Sadece doğal afetler de değil bulabildikleri bütün hassasiyetleri birer istismar aracı olarak kullanmaktan çekinmeyeceklerdir. Çünkü ülkemizin güçlenmesi emperyalist güçlerin güç kaybetmesi anlamına gelmektedir ki bunu asla istemezler. Bu nedenle devletimizin iç savunma mekanizmalarının kurumsal anlamda güçlendirilmesi önem arz etmektedir. Dezenformasyonla mücadelenin sistemli olarak çok boyutlu ve çok yönlü sürdürülebilmesi kurumsal örgütlenmenin güçlendirilmesiyle mümkün olabilir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan Dezenformasyonla Mücadele biriminin güçlendirilmesi ve daha geniş kamusal zeminde yayınlaştırılması son derece önemlidir.

TF-X DEPREMDEN ÖNCE HANGARDAN ÇIKTI

Özellikle doğal afetler gibi yaşanan acıları ve çekilen sıkıntıları fırsat bilip gerçek haberleri vermek yerine insanların moralini bozacak şayiaları, yalan haber ve görüntüleri yayama gayretinde olan odakların uyguladıkları diğer bir yöntem ise sıradanlaştırma ve önemsizleştirmedir. Örneğin 18 Mart'ta hangardan çıkması planlanan Türkiye'nin ilk yerli Milli Muharip Savaş uçağı Turkish Fighter-X (TF-X) 25 aralıkta motor çalıştırarak piste çıktı. Cumhuriyet tarihinde devrim niteliğinde olan bu gelişme bakınız medyada ne kadar az yer buluyor. Elbette deprem nedeniyle konu önceliğimiz deprem bölgesinde olacak ancak TF-X depremden önce hangardan çıktı. Bu vesileyle başta Savunma Sanayi Başkanlığı olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu ülkede gerçekten son derece başarılı ve çok güzel işler yapılıyor. Milletimiz kendi ülkesine sahip çıkmada sinsi kol elamanlarının faaliyetlerine pirim vermemektedir.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan yaşadığımız deprem nedeniyle yaralarımız derin, acılarımız büyüktür. Ancak kendi yaralarımızı yine kendimiz sarıyoruz, acılarımızı birbirimize daha çok kenetlenerek dindirmeye çalışıyoruz. Bu yaslı günümüzde bizlere samimi şekilde destek olan tüm dost ve kardeş ülkelere de şükranlarımızı sunuyorum. Bu zor günleri daha kolay atlatabilmek için yardım seferberliğinin kesintisiz şekilde devam ettirilmesi son derece önemli. Bunun yanında ülkemizin olası doğal afetlere karşı hazırlık seviyesini yükseltebilmek için başta kanuni birtakım düzenlemelerin yapılması olmak üzere kentsel dönüşümün hızlandırılması, özellikle kamu gücüyle yeni kentsel yaşam alanlarının tesisi, bazı riskli bölgelerin seyrekleştirilmesi gibi aslında ülke çapında ciddi dönüşüm hamlelerinin başlatılması da önem arz etmektedir. Bu nedenle devlet millet iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Siyasi kaygılara düşmeden ve enkaz siyaseti yapmadan hep birlikte el ele verme zamanı."