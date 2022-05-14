Bungalov ev nedir nasıl yapılır? Bungalov ev fiyatları ne kadar?

Bungalov ev doğa ile iç içe, şehrin stresinden uzaklaşmak isteyenlerin tercihi olmakta. Gürcistan'a da komşu olan ve doğası ile öne çıkan ilçede, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) destekli 7 bungalov ev hayata geçiriliyor.

Bungalov ev nedir?

Bungalov ev tek katlı, ahşaptan olabildiği gibi çatı katı ile birlikte bir buçuk kat olarak da inşa edilebilir. Çok katlı yapılara göre daha geniş bir zemine oturur. Tipik özellikleri az eğimli bir çatısının oluşu, evin dış alanında balkon ya da veranda bulunması, balkonda kirişlerin görünmesi ve sundurmanın olmasıdır.

Bungalov evde yaşanır mı?

Ülkemizde bu evler genellikle turistik yerlerde, kamp alanlarında karşımıza çıkıyor. Kısa süreli konaklama imkanı sunan bu evlerde yaşamını sürdürenlerin sayısı ise bir hayli az! Ancak yurt dışında bazı ülkelerde insanların bungalov evlerde hayatını sürdürdüğünü de belirtebiliriz.

Bungalov ev yasal mı?

Bungalov ev nereye yapılır? Buraya küçük de olsa yapı inşa edebilirsiniz. Bungalov tarzı evler bu arazilere yapılabilen küçük ama kullanışlı yapılardır. Tarla niteliğinde olan arazinize bu tarz bir ev inşa edebilirsiniz. Bunun için gerekli izni Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan il ve ilçe müdürlüklerinden alabilirsiniz.

Bungalov ev fiyatları

Bungalov ev metrekare fiyatları 4.000 ₺ +KDV den başlamaktadır.

18 m² Ahşap Bungalov Ev Fiyat : 90.000 ₺

20 m² Ahşap Bungalov Ev Fiyat : 100.000 ₺ + KDV.

25 m² Ahşap Bungalov Fiyat : 125.000 ₺ + KDV.

30 m² Ahşap Bungalov Fiyat : 165.000 ₺ +KDV.

30 m² Bungalov Ev Fiyat : 165.000 ₺ +KDV.

40 m² Bungalov Fiyat : 240.000 ₺ +KDV.