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Spor Bundesliga’da taşlar yerinden oynadı! İlk kez olacak...
Spor

Bundesliga’da taşlar yerinden oynadı! İlk kez olacak...

Almanya Futbol Federasyonu, Deniz Aytekin'e Borussia Dortmund-Bayern Münih maçını vererek kendi uygulamasının dışına çıktı. Türk asıllı hakem tarihe geçecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 17:24:00 -
Bundesliga’da taşlar yerinden oynadı! İlk kez olacak...

Almanya Futbol Federasyonu, Deniz Aytekin'e Borussia Dortmund-Bayern Münih maçını vererek kendi uygulamasının dışına çıktı. Türk asıllı hakem tarihe geçecek.

Bu hafta sonu Bundesliga’da Borussia Dortmund ile Bayern Münih arasında oynanacak dev karşılaşmanın hakemi gündeme oturdu. Cumartesi akşamı 19:30’da oynanacak maça geçen sezon Almanya’da ikinci kez yılın hakemi seçilen Türk asıllı hakem Deniz Aytekin atandı. Aytekin sezon başında uluslararası kariyerine nokta koyduğunu açıklamış ancak Bundesliga’da maç yönetmeye devam edeceğini bildirmişti.

Ajansspor'a göre; bu sezon da çok başarılı maçlar yöneten bir hakemin böyle dev bir müsabakaya atanması çok doğal. Ancak işin bir püf noktası var. Bundesliga’da hakemler yaşadıkları şehir ve eyaletin takımlarının maçlarında görevlendirilmiyor. Örneğin Almanya’nın en önemli hakemlerinin başında gelen Münihli Felix Brych, kariyerinde hiç Bayern Münih maçı yönetmedi. Bunun tek istisnası ise korona döneminde yaşandı ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) hakemlerin uzun seyahatler yapmaması için sadece kendi eyaletlerinin takımlarının maçlarını yönetmesine izin verdi.

Bu sezon başında korona önlemlerini kaldıran ve yeniden eski uygulamalara dönen DFB, bu hafta Bayern Münih’in içinde olduğu bir maçı Bavyera Eyaleti şehirlerinden biri olan Fürth yakınlarında yaşayan Deniz Aytekin’e vererek lig tarihinde ilk kez kendi uygulamasının dışına çıktı.

Bild’de yer alan habere göre son haftalarda dev maç için aday olabilecek bazı hakemlerin Dortmund maçları dahil hatalar yapmış olmaları nedeniyle baskı altında olan DFB Hakem Komitesi, Bundesliga’nın en önemli karşılaşmasına ilk kez teamüllerin dışına çıkarak Bavyera’da yaşayan Deniz Aytekin’e görev verme kararı aldı. Bu sezon çok başarılı maçlar yönetmesine rağmen 32 yaşındaki Bremenli hakem Sven Jablonski’nin de böyle bir maçı yönetmesinin erken olacağının düşünülmesi artık bir tecrübe abidesi olan Deniz Aytekin’i ön plana çıkarttı.

"Ben Bavyeralı değilim"

Atama ile ilgili Bild’de kısa bir açıklama yapan Aytekin, “Ben profesyonel şekilde her zaman tüm maçlar öncesi yaptığım gibi maça hazırlanacağım. Ama şu açık. Ben de hata yapabilirim. Sonuçta hepimiz insanız. Ben zaten Bavyeralı değil Franke’yim. Bu önemli bir fark” dedi.

Not: Bavyera Eyaleti içinde yer alan Franken bölgesinde yaşayanlar kendilerini Bavyeralı değil Franke olarak görüyor.

 

 

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