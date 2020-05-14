Bundesliga perdesini TV+’ta açıyor

Korona virüs nedeniyle ertelenen Almanya Bundeliga karşılaşmaları cumartesi günü başlarken, futbolseverler maçları Turkcell’in dijital TV platformu TV+’tan takip edebilecek.

Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, futbolseverlerin hasretine son veriyor. Avrupa’nın en nemli futbol liglerinden biri olan Almanya Bundesliga, cumartesi günü başlayacak. Ligin 26. haftasında Bayern Münih’in deplasmanda Union Berlin ile oynayacağı karşılaşma 17 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+’ta yer alan S Sport 2 Kanalı’ndan canlı yayınlanacak.

Canlı yayınlanacak 5 müsabakanın listesi şöyle:

16 Mayıs Cumartesi

16.30 Borrusia Dortmund - Schalke 04

19.30 Frankfurt - Mönchengladbach

17 Mayıs Pazar

16.30 FC Köln - Mainz

19.00 Union Berlin - Bayern Münih

18 Mayıs Pazartesi

21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen