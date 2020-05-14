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Spor

Bundesliga perdesini TV+’ta açıyor

Korona virüs nedeniyle ertelenen Almanya Bundeliga karşılaşmaları cumartesi günü başlarken, futbolseverler maçları Turkcell’in dijital TV platformu TV+’tan takip edebilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:26:46 -
Bundesliga perdesini TV+’ta açıyor

Korona virüs nedeniyle ertelenen Almanya Bundeliga karşılaşmaları cumartesi günü başlarken, futbolseverler maçları Turkcell’in dijital TV platformu TV+’tan takip edebilecek.


Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+, futbolseverlerin hasretine son veriyor. Avrupa’nın en nemli futbol liglerinden biri olan Almanya Bundesliga, cumartesi günü başlayacak. Ligin 26. haftasında Bayern Münih’in deplasmanda Union Berlin ile oynayacağı karşılaşma 17 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+’ta yer alan S Sport 2 Kanalı’ndan canlı yayınlanacak.


Canlı yayınlanacak 5 müsabakanın listesi şöyle:



16 Mayıs Cumartesi


16.30 Borrusia Dortmund - Schalke 04


19.30 Frankfurt - Mönchengladbach



17 Mayıs Pazar


16.30 FC Köln - Mainz


19.00 Union Berlin - Bayern Münih



18 Mayıs Pazartesi


21.30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

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