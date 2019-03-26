0553 313 94 23

"Bundan sonra her maç bir final gibi geçecek"

- Gazişehir Gaziantep'in Brezilyalı orta saha oyuncusu Igor Da Silva: - "Takımdaki herkes şampiyon olmak istiyor. Bunu başarmak istiyoruz"

26 Mart 2019 Salı 10:36
"Bundan sonra her maç bir final gibi geçecek"

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in orta saha oyuncusu Igor Da Silva, "Takımdaki herkes şampiyon olmak istiyor. Bunu başarmak istiyoruz. Bundan sonra her maç bir final gibi geçecek." dedi.

Brezilyalı genç oyuncu Igor, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, forma şansı bulduğu için kendini mutlu hissettiğini söyledi.

Takım olarak iyi bir seri yakaladıklarını ve bunu devam ettirmek istediklerini belirten Igor, 27. haftada iç sahada oynayacakları Afjet Afyonspor maçına kilitlendiklerini vurguladı.

Igor, futbolcuların forma şansı bulmak için çok çalıştıklarını, bunun da takım hırsını üst seviyelere çıkardığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu an kendimi bu takımın bir parçası olarak hissediyorum. Oynamadığım zamanlarda sürekli çalıştım ve şans verilmesini bekledim. Sonunda şans geldi ben de bu şansı kullanmak için elimden geleni yapıyorum. Takımdaki herkes şampiyon olmak istiyor. Bunu başarmak istiyoruz. Bundan sonra her maç bir final gibi geçecek. Son 8 finalimiz kaldı. Önümüzdeki maç ilk finalimiz olacak. Şampiyon olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:36
  1. Afjet Afyonspor
  2. antrenman
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. İgor Da Silva

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik hakim
    1. Gazze'de dünün aksine bugün sakinlik..
    2. Soylu açıkladı: İtirafçıları..
    3. ASUS bilgisayarlara "arz zinciri"..
    4. AK Partili adayın PUBG yanıtı herkesi..
    5. Yemen’de ortalık kaynıyor
    6. Anne ve babaların kabusu sosyal medya!
    7. Hepsiburada'dan "mobilya montajı"..
    8. Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği..
    9. Rakipsiz muhtar
    10. Bitlis’te caddeye kaya parçaları..
    11. Aşkale Tarım Çalıştayı başladı
    12. Bolu’da eski iş yerini soyan 3 kişi..
    13. AK Parti afişlerine çirkin saldırı
    14. 30 yıllık tapu meselesi çözüldü
    15. Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması..
    16. Halk Ekmek’ten yeni glutensiz üretim..
    17. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener;..
    18. Uludere kayyumu, vatandaşları mutlu..
    19. TİKA’dan Meksika’daki Suriyeli..
    20. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
    21. Özdemir, Kuşlubahçe’de ’Seni başkan..
    22. Elazığ’da uyuşturucudan 2 şüpheli..
    23. İngiliz hükümetinde iki istifa birden
    24. Kütahya İl Genel Meclisi adayları..
    25. Mehmet Kocadon, seçim çalışmalarını..
    26. ABD’de otelde silahlı saldırı
    27. İl Paydaş Danışma Grup Toplantıları ve..
    28. Zeka Oyunları İl Finallerine Hisarcık..
    29. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi..
    30. Başkan Uysal, Karadenizlilerle buluştu
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti