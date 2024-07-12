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Siyaset ‘Bundan sonra ayağını denk al!’ CHP’li Hasan Akgün’den gazeteciye tehdit
Siyaset

‘Bundan sonra ayağını denk al!’ CHP’li Hasan Akgün’den gazeteciye tehdit

Yeniakit Publisher
2024-07-12 11:28:00 -

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gazeteci Mehmet Mert’e yayımladığı röportajdan dolayı tehdit ve hakaret ettiği ortaya çıktı.

 HABER MERKEZİ 

Seçim sathında sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan CHP’liler çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Basın özgürlüğü denildiğinde mangalda kül bırakmayan CHP’liler, kendilerine yönelik en ufak bir eleştirel haberde, vatansever gazetecilerin üzerinde zulüm ve baskı fırtınası estirmeye devam ediyor. Rüşvet operasyonunda adı sıkça gündeme gelen ve sağ kolu olan yardımcısı Hasan Akkuş'un başörtülü kadına saldırdığı CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gazeteci Mehmet Mert’e yayımladığı röportajdan dolayı tehdit ve hakaret ettiği ortaya çıktı. Damga Gazetesi’nde dün yayımlanan “Kalem bile almıyorum” başlıklı manşetin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Mert’i arayarak, “Ben artık eski Hasan Akgün’üm. Bundan sonra ayağını denk al. Sen terbiyesizsin, şerefsizsin. Seni Büyükçekmece’den sürdüreceğim, seni mahvedeceğim, yok edeceğim. Sen benden izin almadan nasıl böyle bir haber yaparsın” şeklinde tehdit ettiği bildirildi.

CANLI YAYINDA GÖRÜŞELİM

Damga Gazetesinin imtiyaz sahibi Mert, sosyal medya platformu X’te paylaştığı skandal olayla ilgili olarak, “CHP’li Başkan Akgün’ün iki kez aradığını ve küfür, tehdit, hakaretlerine devam ettiğini belirtti. Mert’e p.ç, ya..k, o...ç... gibi ağza alınmayacak küfürler savuran Akgün’ün sözleri karşısında duyduklarına inanamadığını söyleyen Mert; “Kulaklarıma inanamadım, ne anam ne babam ne çocuklarım ne ailem kaldı. Hayatımda duymadığım küfürleri, tehditleri duydum. En son artık küfürleri kendisine iade ettiğimi söyledim ve yüreğin yetiyorsa küfür etme gel istediğin yerde buluşalım, görüşelim canlı yayına çıkalım” diyerek kendisine yanıt verdiğini kaydetti.

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Yorumlar

Zekeriya gökçe

Gazeteci dönvdürürler ancak Sinannı öldürdü chp

B.cekmece Belediyesinde ezillik, yolsuzlik, mafyatik iliskiler diz boyunu asmis tilki baskani dublörler koruyor! OLMAZ...

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