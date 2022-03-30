Bundan da mı utanmıyorsun Temel Karamollaoğlu? Erbakan Hoca’nın kimlik numarasını UYAP'a girdiğinizde…

Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu yorumlarıyla Akit TV’de yayınlanan Manşetler’in Dili programında, 28 Şubat sürecinde Refah Partisi ve Fazilet Partisi için açtığı mesnetsiz kapatma davalarında, parti yöneticileri için “vampir” ve “habis ur” diyen eski Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, CHP’ye katılması konuşuldu.

O dönem CHP’nin Necmettin Erbakan’ı baskı altına almaya çalıştığınu hatırlatan Ali Karahasanoğlu, şimdilerde “Erbakan hoca yaşasaydı CHP ile ittifak yapardı” mavalı okuyan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan bir şey yapmasını istedi.

Kim yaptı bunu?

Kayıp trilyon davası iftirasını hatırlatan Karahasanoğlu “Şu an Necmettin Erbakan’ın kimlik numarasını basın UYAP’a, ‘nitelikli dolandırıcılıktan mahkum’ diye çıkıyor. Kim yaptı bunu, Tayyip Erdoğan mı yaptı?” diye sordu.