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Yerel Bunalıma girdi 3 Kez denedi dördüncüde kendini öldürdü
Yerel

Bunalıma girdi 3 Kez denedi dördüncüde kendini öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bunalıma girdi 3 Kez denedi dördüncüde kendini öldürdü

Nevşehir’de bunalıma girdiği iddia edilen B.K. araç içerisinde silahla kendine ateş etti. Daha önce de 3 kez girişimde bulunan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nevşehir'de bir kişi silahla intihar etti. Şahsın daha önce de 3 kez intihar girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez 2000 Evler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen B.K. (30) araç içerisinde silahla kendine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şahsın yapılan sorgusunda 49 adet suç kaydının bulunduğu, daha önce de kesici alet ile kendisini yaralayarak, ilaç içerek ve iple kendini asmaya çalışarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi

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