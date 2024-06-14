Bunak Biden yine gündem! Boşluğa bakarken yakalandı
İtalya Başbakanı Meloni, G7 zirvesinde boşluğa doğru bakan Biden'ı toparladı.
İtalya Başbakanı Meloni, G7 zirvesinde boşluğa doğru bakan ABD Başkanı Joe Biden'ı toparladı. Bu olay, ABD'de Biden'ın bunadığı yönünde çıkan çok sayıda haberle birlikte daha fazla dikkat çekti. Başkan Biden'ın durumu, sosyal medyada ve basında geniş yankı bulurken, birçok kişi tarafından tartışılmaya devam ediyor.
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