Buna soytarılık denmez de ne denir? Babasının katilini bul(a)mayan CHP zihniyetine bel bağladı

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1992 yılının CHP'si olan SHP'nin koalisyon ortağı olduğu dönemde cinayete kurban giden Yazar Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Faili bulamayan ve gizleyen o zamanın CHP'sine dosyayı teslim etti

İlginç bir şekilde o zamanın CHP'si olan SHP'nin koalisyon ortağı olduğu ve görevde SHP'li Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın yer aldığı dönemde yaşanan cinayetin, sanki AK Parti döneminde işlenmiş ve faili bulunamamış gibi konuşan Dicle Anter, babası Musa Anter'in dosyasını, aynı siyasi zihniyetin temsilcisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim ettiğini açıkladı.

"Babamın dosyasını Kılıçdaroğlu’na emanet ettim"

"Bugün itibariyle davadan hukuken umudumuzu kesmiş bulunuyoruz" diyen oğul Anter, "Bu görüşmede faili meçhul cinayetler, işkenceler ve gözaltında kayıp suçları ile devletin yüzleşmesini; bu suçların faillerinin bulunarak cezalandırılmasını; bu acıların bir daha asla yaşanmaması için kamusal reformu yapmasını, onarıcı adalet ve mekanizmalarını işletmesini ve sonrasında mağdurlar ile helalleşmesi talebi ile babamın dosyasını ‘ülkede adalet arayan ve herkesin yanında olacağım’ diyen Kılıçdaroğlu’na emanet ettim. 'Ben bu ülkeyi barıştıracağım' diyerek çıktığı helalleşme yolculuğunun ülkemizde toplumsal barışı sağlamasını umut ettiğimizi belirttim." diye konuştu.

Cinayetin işlendiği tarihlerde Kılıçdaroğlu da SHP (CHP) kontenjanından SSK'nın başına geçirilmişti

Devlette kadrolaşan CHP, o dönemde de Kılıçdaroğlu'nu SSK'nın başına geçirmişti. O tarihlerde faili bulunamayan ve birileri tarafından katili gizlenen Musa Anter cinayeti, faili meçhul kalmıştı.

AK Parti'nin ise bu cinayetten yaklaşık 10 yıl sonra iktidara gelmesine rağmen, Dicle Anter umudunu ilginç bir şekilde cinayetin failini bulmayan veya bulamayan, CHP zihniyetine bağlaması dikkat çekti.