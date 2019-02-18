Buna ne diyeceksin bakalım Mansur? CHP'li belediyenin hayvan barınağında skandal görüntü

Çanakkale’nin CHP'li Biga beledisine ait hayvan barınağında vatandaşlar tarafından kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler barınağın durumunu gözler önüne sererken, ölen iki köpek yavrusunun poşet içinde çöpe atılması büyük tepki topladı.

Akıllara durguluk veren olay iddiaya göre belediyeye ait barınakta meydana geldi.

Köpek yavrularının öldüğünü, ölen bir yavru köpeğin ise diğer hayvanlarca yenildiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte tutanak tutulurken, ölen köpekler barınak görevlilerince poşet içinde çöpe atıldı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması merak ediliyor

İyi Parti ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları olduğunu iddia etmişti.

İşte Yavaş'ın o skandal ifadeleri:

Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil.' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor.