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Buna ne diyeceksin bakalım Mansur? CHP'li belediyenin hayvan barınağında skandal görüntü

Çanakkale’nin CHP'li Biga ilçe belediyesine ait hayvan barınağında kayda alınan görüntüler vicdanları yaraladı. Büyük tepki çeken görüntü sonrası, "Sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları" iddiasında bulunan Mansur Yavaş'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:41

Çanakkale’nin CHP'li Biga beledisine ait hayvan barınağında vatandaşlar tarafından kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler barınağın durumunu gözler önüne sererken, ölen iki köpek yavrusunun poşet içinde çöpe atılması büyük tepki topladı. 

Akıllara durguluk veren olay iddiaya göre belediyeye ait barınakta meydana geldi.

Köpek yavrularının öldüğünü, ölen bir yavru köpeğin ise diğer hayvanlarca yenildiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polisin olay yerine gelmesiyle birlikte tutanak tutulurken, ölen köpekler barınak görevlilerince poşet içinde çöpe atıldı.

Mansur Yavaş'ın açıklaması merak ediliyor

İyi Parti ve CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sokak hayvanlarına işkence yapanların çoğunlukla dindar ailelerin çocukları olduğunu iddia etmişti.

İşte Yavaş'ın o skandal ifadeleri:

Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil.' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:41
  1. İyi Parti
  2. CHP
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  4. Mansur Yavaş
  5. Çanakkale
  6. Biga

YORUM YAZ

  • BozkurtBozkurt36 dk önce
    Anlamadim akit gazetesi siz neden hep mahsur yavasi gotuluyorsunuz biraz,da mehmet ozhaseki,nin hatalarini yazin.
  • AhmetAhmet39 dk önce
    Mansur Yavaş bu lafları nerede söylemiş biliyormuydunuz? Halk tv’de söylemiş. Yalakalık ve aşağılık kompleksi ile bezenmiş Münafıklık psikolojisi böyle bir şey olsa gerek..
  • Mahmut KayaMahmut Kaya52 dk önce
    Benzine yine okkali bir zam gelmis.

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