Buna Kargalar bile güler! İşçi kıyımı yapan CHP işçi bayramı kutluyor

Türkiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İşçi kıyımı yapan CHP’nin yasadışı yollardan işçilerin ve emekçilerin hak ve özgürlüklerini savunmak için Taksim Meydanı'na çıkıp çıkamayacağını konuşuyor.

1 MAYIS YASAK DEĞİL

İstanbul Valiliği 2024 Yılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahlarını açıkladı. Vatandaşlar belirtilen meydanlarda 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramını kutlayacaklar. Yasak olan sadece Taksim meydanı. 1977 yılındaki kanlı olaylar Taksim meydanı üzerine gölge düşürmüş. Bir bayramı yas gününe çevirmişti. Devlet böyle bir karar almış ve alternatif seçenekler de sunmuştu. Ancak DİSK ve CHP devletin güvenlik güçlerine karşı gelmek pahasına Taksim’e girmeye kararlı.

TAKSİM’DEN VAZGEÇMİYORLAR

1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına izin verilmemesi üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs için vatandaşları Taksim'e davet etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise: ''Biz Taksim'den vazgeçmiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, İçişleri Bakanını arayarak, Taksim kararının gözden geçirilmesini istedi" dedi.



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İŞÇİ KIYIMI YAPANLAR İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMAYA KALKIYOR

CHP’li belediyeler yönetimi devraldıktan sonraki ilk icraatları işçileri işlerinden çıkartmak olmuştu. Sadece Ekren İmamoğlu’nun İBB’si göreve geldiğinde 13 Bin 312 kişiyi işten çıkartmış yerine kendi ideolojisine uygun 44 Bin partiliyi işe almıştı.

Gazetelerde her gün seçildiği günden bu yana onlarca CHP’li belediyenin işçi kıyımı yaptığını okuyoruz.

CHP’li belediyelerin sokağa bıraktığı işçi ve emekçilerin hakkına sahip çıkması gerekenler bugün Taksim’de macera peşinde koşuyor.

DİSK’İN DERDİ NE?

Vatandaşları tahrik ederek yasak olan Taksim meydanına davet eden DİSK, İBB ve diğer tüm CHP’li belediyenin işten çıkardığı emekçiler hakkında kılını dahi kıpırdatmadığı bir gerçek. CHP’li belediyenin işten çıkardığı işçi ve emekçilerin hiçbir eylemine DİSK katılmadı. İşçinin ve emekçinin hakkını savunmadı. CHP’nin ve DİSK’in Taksim aşkı! Kargaları bile güldürüyor.

YERLİKAYA: "TAKSİM MEYDANI UYGUN DEĞİLDİR"

1 Mayıs’ta İstanbul’da 40 ayrı bölge ve güzergahı kutlama yeri olarak belirlediklerini aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, işçi konfederasyonları ve onlara bağlı sendikaların ilan edilen yerlere yaptıkları müracaatlara izin verildiğini aktararak, şunları söyledi:

Bu yıl DİSK ve bazı sendikalar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için hem yazılı başvuruda bulundular hem de 'Taksimde buluşalım' çağrısı yapmaya devam ediyorlar. Oysa, kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği, İstanbul Valiliğimiz tarafından yazılı olarak bildirildi. Ayrıca görüyoruz ki terör örgütleri de son bir haftadır 54 ayrı sosyal medya hesabından 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyorlar. Çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum, Taksim Meydanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen, yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü Taksim Meydanı ve çevresi, konumu itibarıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü için uygun değildir. Araç ve yaya akışının çok yoğun olduğu bu bölge, güvenlik tedbirlerinin alınmasını zorlaştırdığı gibi kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında da ciddi riskler barındırmaktadır."