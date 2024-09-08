Buna ancak "nanik muhalefeti" denir! Türkiye'nin o hamlesi, akıllarını başlarından aldı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki değişimi değerlendirdi. Altınok, Erdoğan ve Sisi’nin yakınlaşmasının Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirebileceğini belirtti. Muhalefetin bu durumu basit bir tepkiyle geçiştirdiği eleştirisinde bulunan Altınok, bu ilişkilerin Türkiye'nin uluslararası siyasetteki pozisyonunu güçlendireceğini dile getirdi. İşte Melih Altınok'un yazısının ilgili bölümü:

"Ilımlı İslamcısından Kemalistine, Mısır'daki darbeye karşı olanından o günlerde "Türkiye'nin Tahrir' meydanı Taksim mi olacak" diye heyecan yapanına kadar muhalefet bloğu, Sisi'nin Ankara temaslarını aynı sığ düzlemde tepki veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sisi'nin 2014 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi ABD destekli askeri darbeyle devirdiği günlerdeki sert açıklamalarını hatırlatıp "ne değişti" diyorlar.

Bu mudur?

Muhalefetin kanaat önderlerinin nanik yapmak dışında, ABD'nin ve Avrupa'nın milyarlarca tonluk doğal kaynakların keşfedilmesi üzerine 15 yıldır gözünü diktiği Doğu Akdeniz'deki dengeleri sarsacak Mısır-Türkiye yakınlaşması karşısında söyleyecekleri bu kadar mı?

Evet, Erdoğan Mursi'nin devrildiği, halkın esir alındığı o günlerde uluslararası arenada sivil siyaseti en yüksek sesle sahiplenen liderdi. Sisi'ye ne tepki verilmesi gerekiyorsa fazlasını verdi.

Aradan 12 yıl geçti. Sisi hala darbeci ama o günden bu yana enerji kaynaklarının paylaşımı üzerinden bir "soğuk savaşın" başladığı "sıcak deniz", eski Akdeniz değil.

Erdoğan ve Sisi'nin temaslarını "Atina açısından kaygı verici gelişme" diye yorumlayan Yunan Kathimerini gazetesinin aşağıdaki uyarısı, meselenin Türkiye için ne kadar kritik olduğunun kanıtı:

"Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor."

Türkiye, bölge ve dünya siyaseti için hayati önemdeki bu süreci, taşra siyasetçisi refleksleriyle değerlendirenler meselenin bu boyutuyla hiç ilgilenmiyorlar mı?

Yanyana gelseler sahibi oldukları Doğu Akdeniz'de sırtları yere gelmeyecek Türkiye ve Mısır'ın işbirliği ihtimalinin iki halk için kazanımları ortadayken geçmişe takılıp kalmanın bu takıma faydası ne?"