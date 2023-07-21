Bu nasıl hakim bu nasıl karar? Travesti doktor Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geri döndü

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Türk aile yapısını hedef alan ve her türlü sapkın ilişkiyi normalleştiren LGBTİ ahlaksızlığı mide bulandırmaya devam ederken Türkiye bugün skandal bir haberle çalkalandı.

Her bir karışı şehit kanıyla sulanmış Türkiye'de LGBTİ ahlaksızlığının hortlatmaya çalışan sapkınların adeta oyuncağı haline gelen bir hakimin kararı sonrası travesti Larin Kayataş, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevine geri döndürüldü.

Skandal kararı duyuran Kayataş "Üst Mahkeme 1- Men cezasının hukuka aykırı olduğuna, 2- Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine, 3- Göreve iade edilmeme karar verilmiştir! Demokrat, laik, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti adına Saygılarımla Doktor Larin Kayataş." ifadelerini kullandı.

Çocuklar bile tehdit altında!

LGBTİ ahlaksızlığının hedefinde çocuklarda yer alıyor. Sapkınlar, sosyal medyada açtıkları #LGBTİÇocuklarVardır etiketiyle kirli ellerini çocuklara değdirmeye çalışmıştı.

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Larin Kayataş, göreve geri döndürülmesinin ardından hastaneye gelecek çocuklara dikkat çeken vatandaşlar "çocuklarımız kim koruyacak?" yorumunu yaparak tepkilerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrı yapan vatandaşlar bu kepazeliğin son bulmasını istedi.