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Aktüel "Bulutların Üstünde" sergisi Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverleri bekliyor
Aktüel

"Bulutların Üstünde" sergisi Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverleri bekliyor

Ayşe Eylül Sönmez'in ilk kişisel sergisi "Bulutların Üstünde", 40'a yakın suluboya çalışmasından oluşuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:02:12 -
"Bulutların Üstünde" sergisi Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - Çevre bilinciyle donanmış estetik izlenimler içeren "Bulutların Üstünde" sergisi açıldı.

Sanatçı Ayşe Eylül Sönmez'in suluboya çalışmalarından oluşan eserleri Kadıköy'de Kelimat Sanat Evi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kelimat Sanat Evi'nin Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ay bir sergi yaptıklarını ve bugüne kadar 70 sergi açtıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle pek çok sanat merkezinin işlerini durdurduğu bu dönemde bile üretimlerine devam ettiklerini ifade eden Ahmad, "Allah'ın yardımıyla çok şükür sergilerimizi ara vermeden devam ettiriyoruz. Bu kapı sanatçılara ve sanatseverlere her zaman açık, kendi imkanlarımızla elimizden geldiğince de böyle devam edecek." dedi.

Admad, Ankara'da bir sergi sırasında Ayşe Eylül Sönmez henüz öğrenciyken kendisini keşfettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok yetenekli bir sanatçı, özellikle suluboya çalışmalarıyla Türkiye'de özgün bir yere sahip. Sergi suluboya tekniğiyle lekesel soyutlamayı naif bir hisle aktarıyor. Hayal kurduğumuzda ruhsal hazzı doğuran simgeler benliğimizi kuşatır. Çünkü bunlar, bizi birçok soruyla karşı karşıya bırakan evrensel gizemler üzerine kurulmuştur. Bunlar 'Gezegenler nedir?', 'Nasıl olur da uzay boşluğunda yüzen kütledir?' ve 'Yıllanan aşk, niçin görsel dikkat çekiciliği ortaya çıkarır?' sorularıdır. Bu tarz sorulara cevap ararken Ayşe Eylül bu sergide kavrama yeteneğimizi etkileyen üstün bir yolculuğa çıkarmak istiyor."

Ankara Hamamönü'ndeki atölyesinde çalışmalarını devam ettirdiğini aktaran Ayşe Eylül Sönmez ise daha önce pek çok karma sergide bulunduğu fakat ilk kez kişisel bir sergi açtığını dile getirdi.

- Sergi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek

Sönmez, sergiye Adnan Al Ahmad ile bir yıldır hazırlandıklarını anlatarak, "Kendisi sanatçılara çok güzel ufuk açıyor ve yol gösteriyor. O kadar geniş bir vizyonu var ki sanatçıları çalışırken heveslendiriyor. Özellikle büyük boyutlarda çalışmaya kendisinin fikriydi ve beni bu konuda cesaretlendirdi." diye konuştu.

Sergiyi ziyaret edecek sanatsevere de mesajı olduğunu aktaran Sönmez, "Gökyüzüne karşı her zaman bir ilgim olmuştur. Çünkü gökyüzüne bakmak insanı ferahlatıyor. Özellikle gökyüzü ve bulutlar hakkında ön yargılarını bırakıp, tabloda gördükleri resimleri hayal güçleriyle tamamlamalarını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galerinin 2 katında 40'a yakın eserle izlenime sunulan sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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