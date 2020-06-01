  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy’de aniden gökyüzünü kaplayan bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:04:39 -
Bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy’de aniden gökyüzünü kaplayan bulutlar etrafın bir anda kararmasına neden oldu.


Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Yapılan son uyarıların ardından Silivri, Gümüşyaka ve Değirmenköy’ün üstünü aniden kaplayan bulutlar, etrafın bir anda kararmasına neden oldu. Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağmur nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, göllenme, vb. hadiseler için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı