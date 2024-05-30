Bulut geçişi böyle görüntülendi! İşte görsel şölen
Nemrut Krater Gölü'nde bulut geçişi görsel şölen oluşturdu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bulut-gecisi-boyle-goruntulendi-iste-gorsel-solen-84806
Daha henüz 7 yaşındaydı! Hastaneye güle oynaya giden kızın şüpheli ölümü! Savcılık soruşturma başlattı!
Bu sene 4 kez patladı! 2.5 kilometrelik yarık! O ülkede yanardağ sebebiyle olağanüstü hal ilan edildi!
Nemrut Krater Gölü'nde bulut geçişi görsel şölen oluşturdu.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/bulut-gecisi-boyle-goruntulendi-iste-gorsel-solen-84806
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23