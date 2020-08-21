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Gündem Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı
Gündem

Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdeyi açıklamasının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:42:00 -
Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen büyük müjdeyi açıkladı. Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de yaptığını duyurdan Başkan Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin 20 Temmuz tarihinde başladığı sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğunu söyledi. Erdoğan, 2023 yılına kadar Karadeniz gazını milletimize sunmayı hedeflediklerini bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu, sevinçle karşılanan müjdenin ardından Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Karadeniz’de bulunan bu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin piyasa fiyatları ile karşılığının 50-60 milyar dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Ağar, bunun bir ilk olduğunu bildirdi.

"Daha nice rezevrlere! Daha nice keşiflere!" ifadelerini kullanan Ağar, keşfin vatana, millete, devlete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Abdullah Ağar'ın konuyla ilgili tweeti şu şekilde:

Bakan Albayrak: Bundan sonra cari fazlalık konuşulacak

Erdoğan'ın açıklamasının ardından konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Türkiye'nin gündeminden cari açık konusunu kaldırdıklarını belirtti. Bakan Albayrak, artık cari açığın değil, cari fazlalığın konuşulacağını ifade etti.

Cari açık nedir?

Bir ülkenin ithal ettiği/yurt dışından aldığı malların ihraç ettiği yani yurt dışına sattığı mallardan fazla olması durumuna cari açık denir.

İthal edilen mallara ve hizmetlere ödenen ücret, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık meydana gelir.

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