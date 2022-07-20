Bulun bu magandayı! Arabalara vurarak böyle kaçtı
Dün akşam Beyoğlu Piyale Paşa Mahallesi'nde sokaklardan çok süratli bir şekilde geçen araç park halindeki otomobillere çarparak olay yerinden kaçtı.
Olay dün akşam Beyoğlu Piyale Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında Yılmaz sokaktan çok hızlı bir şekilde geçen 34 NJ 9884 plakalı beyaz sedan otomobil park halindeki araçlara çarparak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan magandanın süratli geçişi esnasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanan olay sonrası etraftaki güvenlik kamera görüntülerini toplayan hasar gören araç sahipleri polis ekiplerine başvurdu.
Şimdi güvenlik güçlerinin bu şehir eşkıyasını bulması bekleniyor.