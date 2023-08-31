Bulmamıza az kaldı diyenler, mümkün değil! Genetikçiler keşfetti: evde, arsa veya bahçe! 7 'kamuflaj hayvan' şok edecek

Keşfedilen yedi yeni yaprak böceği türü, sahip oldukları kamuflaj yeteneğiyle görenlerin ağzını açık bıraktırıyor.

Hayvanlar aleminde pek çok farklı etkileyici kamuflaj örneği bulabilirsiniz. İster bir dalda saklanıyor, ister kuş pisliğine karışıyor, ister açıkça başka biri gibi davranıyor olsun, doğada her türlü kılık değiştirme ustası ile karşılaşıyoruz. Ve şimdi bir grup bilim insanı, ağaçlarda gizlenen bazı yeni kamuflaj ustalarını keşfetti: Yedi yeni yaprak böceği türü...

Yaprak böcekleri aynı zamanda yürüyen yapraklar olarak da bilinir ve bu canlıları gördüğünüzde nedenini kolaylıkla tahmin edebilirsiniz. Bunlar aynı zamanda sopa böceğini de içeren ve böylece eklembacaklıların bitki parçalarına benzeyen tüm ihtiyaçlarını karşılayan Phasmatodea takımına dahildirler. Amatör Entomologlar Derneği’ne göre, çok çeşitli fiziksel özelliklere sahip 2.500’den fazla tür bulunuyor ve bunlardan bazıları zarar görmüş yapraklara benziyor.

Göttingen Üniversitesi’ndeki araştırmacıların liderliğindeki uluslararası bir ekibin çabaları sayesinde artık bu listeye yedi tür daha eklendi. Bu yaratıkların etkileyici kamuflaj yeteneği, onları vahşi doğada yırtıcı hayvanlardan koruma konusunda harika bir iş çıkarırken, yeni türleri kategorize ederken genellikle fiziksel görünüme büyük ölçüde güvenen taksonomistler için benzersiz bir zorluk teşkil ediyor.

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Proje lideri Dr. Sarah Bank-Aubin, yaptığı açıklamada “Farklı türlerin bireyleri genellikle görünüşlerine göre aynı türe ait sayılıyor. Yeni türlerin yalnızca bazılarını genetik özelliklerine göre tanımlayabildik” diyor.

Araştırma, Hindistan’da bulunan ve Güneydoğu Asya’da yaygın olan bir türe ait olduğu düşünülen bazı bireysel böcekleri içeriyordu ve bunlar tamamen yeni bir türe ait gibi gözüküyorlar.

“Bulgu türlerin korunması açısından önemli: Hindistan'da tüm bireyler ölürse, daha önce düşünüldüğü gibi azalan yalnızca tür içindeki bir grup olmayacak. Aslında bambaşka bir tür yok oluyor. Bu, Hint türlerinin korunmasının özellikle önemli olduğu anlamına geliyor” diyen Bank-Aubin, bu araştırmanın bu büyüleyici böcekler hakkındaki bilgimizi geliştirmenin çok ötesine geçtiğini vurguluyor.



Ekip, araştırmalarına bilgi sağlamak için sahada topladıkları örneklerin yanı sıra müzelerden ve özel koleksiyonculardan gelen kayıtları ve sivil bilim insanlarının yaptığı gözlemleri kullandı. Ortak yazar Sven Bradler’ın söylediğine göre, yalnızca bu yeni keşiflerle sayıları daha da artan dal ve yaprak böceklerinin çeşitliliği, 20 yılı aşkın araştırma kariyeri boyunca büyüleyici olmaya devam etti: “Dal ve yaprak böceklerinin bilinen yaklaşık 3.500 türü var ve şu anda tanımlanmış yaprak böcek türlerinin sayısı 100’ün biraz üzerinde. Her ne kadar bu çeşitli böcek ailesinin yalnızca küçük bir kısmını oluştursalar da, muhteşem ve beklenmedik görünümleri onları benzersiz kılıyor.”

Çalışma ZooKeys üzerinde yayınlandı. (chip)