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Kadın - Aile Bulgur tatlısı nasıl yapılır? Bulgur tatlısı yapılışı
Kadın - Aile

Bulgur tatlısı nasıl yapılır? Bulgur tatlısı yapılışı

Bulgur tatlısı tarifi | Çorbası, salatası, pilavı ayrı lezzetli olan bulgurdan dillere destan bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Peki, bulgur tatlısı nasıl yapılır? Bulgur tatlısı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-26 18:20:00 -
Bulgur tatlısı nasıl yapılır? Bulgur tatlısı yapılışı

"Bulgurdan tatlı olur mu?" demeyin! İşte, leziz bir tatlı tarifi

Bulgur tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı ince bulgur
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 4 çay bardağı su
  • Yarım tatlı kaşığı tarçın
  • 2 yemek kaşığı şeker

Üzeri için:

  • Ceviz
  • Hindistan cevizi
  • Tarçın

Bulgur tatlısı nasıl yapılır?

Bir tencereye tereyağını alın.

Yağ eriyince suyu ekleyin.

Bulguru da ilave edin.

Ocağı en kısık ayara getirin.

Bulgur suyunu çekince şeker ve tarçını ekleyip karıştırın.

Son olarak pekmezi ilave edin.

Hızlıca tatlıyı kaselere boşaltın.

Tatlınız soğuduğunda üzerini arzu ettiğiniz gibi süsleyin.

Afiyet olsun.

Cevizli erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi
Cevizli erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi

Kadın - Aile

Cevizli erişte nasıl yapılır? Cevizli erişte tarifi

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