Bulgur tatlısı nasıl yapılır? Bulgur tatlısı yapılışı
Bulgur tatlısı tarifi | Çorbası, salatası, pilavı ayrı lezzetli olan bulgurdan dillere destan bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Peki, bulgur tatlısı nasıl yapılır? Bulgur tatlısı tarifi
"Bulgurdan tatlı olur mu?" demeyin! İşte, leziz bir tatlı tarifi
Bulgur tatlısı tarifi
Malzemeler:
- 1 çay bardağı ince bulgur
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı pekmez
- 4 çay bardağı su
- Yarım tatlı kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı şeker
Üzeri için:
- Ceviz
- Hindistan cevizi
- Tarçın
Bulgur tatlısı nasıl yapılır?
Bir tencereye tereyağını alın.
Yağ eriyince suyu ekleyin.
Bulguru da ilave edin.
Ocağı en kısık ayara getirin.
Bulgur suyunu çekince şeker ve tarçını ekleyip karıştırın.
Son olarak pekmezi ilave edin.
Hızlıca tatlıyı kaselere boşaltın.
Tatlınız soğuduğunda üzerini arzu ettiğiniz gibi süsleyin.
Afiyet olsun.