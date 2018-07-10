Bulgur pilavı kilo aldırır mı?

Kilo alıp-vermek kalori meselesidir. Alınan kalori harcanan kaloriden fazla ise ne yenirse yensin kilo alınır. Yenen besinlerin ne olduğu ise kişinin sağlığını etkiler. Bu sebeple doğru şekilde pişirilmiş bulgur, doğru miktarda beslenmede yer alırsa kilo problemi olmayacaktır.

NE KADAR VE NASIL BULGUR TÜKETİLMELİDİR?

Bulgur içerdiği posa sayesinde pirince göre kan şekerini daha yavaş yükseltir ve uzun süre tok kalmayı sağlar. Ayrıca sindirim sistemine faydalıdır. Kilo verme döneminde tok kalmak açısından yardımcı besindir. Yaklaşık 2 yemek kaşığı bulgur 1 dilim ekmek değişimdir. Yani öğünlerde yemekte bulgur var ise 1 dilim ekmek iptal edilip yerine 2 yemek kaşığı kadar bulgur yenilebilir.

Kullanılan pişirme yöntemleri de bulgur yemeklerinin kalorisini artırabilir. Örneğin yağda kavurma veya yemeğe gereğinden fazla yağ eklemek az miktarda yense bile bulgurdan alınan kaloriyi artıracaktır. Bu sebeple yemekleri az yağ ile yapmak, yağda kavurma yerine suda haşlama, buğulama tarzı pişirme yöntemlerini alışkanlık edinmek kilo alımının önüne geçecektir.

BULGUR YEMEKLERİ:

Her gün aynı elbiseyi giymediğimiz gibi her gün yemeği yemek de sıkıcı gelmektedir. Kilo kontrolü için sağlıklı bulgur yemekleri tercih edilebilir. Bunlar:

KISIR:

Bir su bardağı sıcak suda ıslatılmış kısırlık bulgur ve kıvırcık, domates, yeşil soğan, kırmızı biber gibi sebzeler ile kısır hazırlanıp yanında bir bardak ayran ile öğün yapılabilir.

BULGURLU SALATA:

Hafif geçirilmek istenen bir öğünde yaklaşık 1 su bardağı kadar haşlanmış bulgur mevsim salatasına karıştırılıp tüketilebilir. Bir kase yoğurt eşliğinde tüketilebilecek olan bu öğün çeşitlilik sağlandığından daha uzun süre tok tutacak ve kilo vermeye yardımcı olacaktır.

SEBZELİ BULGUR PİLAVI:

Bulgur pilavını sadece bulgurdan yapmak yerine soğan, kırmızı biber, kabak, yeşil biber, patlıcan, maydanoz gibi sebzelerin eklenmiş olduğu bir bulgur pilavı yapmak daha sağlıklı olacaktır. Yanında bir kase cacık ile dengeli bir öğün hazırlanmış olur.

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