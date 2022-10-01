Bulgur kasesinde yoğurtlu salata tarifi: Nefis yemek

Bulgur Kasesinde Yoğurtlu Salata Tarifinin Malzemeleri

Kase için:

2 su bardağı kısırlık bulgur

2 adet haşlanmış patates

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı salça

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 diş sarımsak

Aldığı kadar sıcak su

Tuz

Arzuya göre baharat; karabiber, pul biber, kimyon, fesleğen.

Salata İçin:

Malzemeleri göz kararı ekledim. Yetmezse ekleme yapılır.

Konserve közlenmiş patlıcan

Kornişon turşu

Mısır tanesi

Haşlanmış bezelye

Maydanoz

Üzerine;

sarımsaklı yoğurt

Bulgur Kasesinde Yoğurtlu Salata Tarifinin Yapılışı

Kase:

Soğanı yemeklik doğrayıp sıvı yağ ile kavuruyoruz. Sarımsağı rendeleyip katıyoruz. Salçayı ekleyip karıştırıyoruz. Bulguru ekleyip 2-3 dk. kavuruyoruz. Tuzunu, baharatını ekliyoruz. Üzerini geçecek kadar sıcak su koyup pilav gibi demliyoruz. Demlendikten sonra soğumaya bırakıyoruz. Soğuyunca patatesi rendeleyip ekliyoruz ve özleşene, bir araya gelene kadar yoğuruyoruz. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp kase şekli veriyoruz ve servis kabına diziyoruz. Şekil verirken limon sıkacağından yardım alabilirsiniz. Parçaları yuvarlayıp top yapın, sıkacağın üstüne batırıp düzeltin. Ağız kısmını çok inceltmeyin dağılır.

Salata için malzemeleri karıştırıp kaselere bölüştürüyoruz. Üzerine birer kaşık sarımsaklı yoğurt ekliyoruz. Sarımsaklı yoğurdu sulanmaması için servis anında ekliyoruz Sunum ve lezzet olarak güzel bir çeşit. Afiyet olsun.