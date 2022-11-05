Bulgarlar, Ukrayna’ya silah yardımı yapacak
Bulgaristan parlamentosu, Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’ya silah yardımı yapma yönünde karar aldı. 240 üyeli Meclisteki oylama, 49 oya karşı 155 oyla kabul edildi, bir milletvekili ise “çekimser” kaldı.
Rusya yanlısı olan eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) 25 kişilik ve Ukrayna’daki savaşta Rusya’dan yana saf tutan popülist Yeniden Doğuş partisinin 27 kişilik grupları, oylamaya katılmadı.
İki partinin milletvekilleri, oylama sırasında salonda “silahlara hayır” ve “barış” yazılı dövizler kaldırdı.