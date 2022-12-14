Bulgaristan'dan Levent Göktaş kararı!

Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelisi olarak kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine ilişkin talep kabul edildi.

Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı suikast sonucu öldürülmesi olayının şüphelilerinden olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "tasarlayarak öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.

"Karar nihai nitelikte"

AA'nın haberine göre Göktaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesi'nin bugün aldığı kararla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.

T.C. Adalet Bakanlığı tarafından da sürece ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

18 Aralık 2002’de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun faillerinden biri olan ve hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi kabul edildi.

Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “Tasarlayarak Öldürme” ve “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan’dan iadesi talep edilmişti. Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi talebi, Filibe İstinaf Mahkemesi’nin 14.12.2022 tarihli kararıyla kabul edildi. Kararın nihai nitelikte olduğu belirtildi.