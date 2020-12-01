  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri artırıldı
Aktüel

Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:34:48 -
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri artırıldı

SOFYA (AA) - Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, aralarında Türkiye’den gelen vatandaşların da bulunduğu, birçok ülkeden Bulgaristan’a giriş yapanlara negatif test gösterme koşulu getirdi.

Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, hareket noktası Avrupa Birliği (AB) ve Schengen alanı haricindeki "üçüncü ülkelerden" gelen vatandaşlara gelmeden 72 saat önce yapılmış negatif PCR testinin sonucunu göstermeleri zorunluluğu getirildi.

AB, Birleşik Krallığı ve Schengen alanı ülkelerinden Bulgaristan’a giriş yapacak birçok ülke vatandaşının ise Kovid-19 testi göstermelerine gerek olmayacak.

Sağlık ekipleri, sosyal işçiler, ilaç, koruyucu malzeme ve tıbbi teçhizat temin eden ekip üyeleri, ulaşım mürettebatları, resmi makamlar ve diğer bazı gruplara ait kişiler yeni giriş kuralların kapsamı dışında kalacak.

Yeni uygulama, 31 Ocak 2021 tarihine dek geçerli olacak.

Nüfusu 6,8 milyon olan ülkede son 24 saatte 2 bin 814 yeni vaka kaydedildi, 221 hasta öldü.

Salgının başından bu yana ülkede vaka sayısı 145 bin 300’e, ölenlerin ise 3 bin 814’e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek
Siyaset

CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

Muhalefet partisi olmanın gerektirdiği hiçbir dinamiğe sahip olmayan CHP, hükümet karşıtlığı için her türlü yalanı, iftirayı, hakareti ve pr..
ABD’den Yunanistan’a F-35 cevabı
Dünya

ABD’den Yunanistan’a F-35 cevabı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan ABD’den 20 adet F-35 tipi savaş uçağı için başvurdu. Bu talebe ABD’den cevap geldi...
Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı
Dünya

Koronavirüsün gizli belgeleri sızdırıldı

Çin'in koronavirüsün ilk görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği ve iyimser veriler paylaştığı ortaya çıktı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay