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Aktüel Bulgaristan’da gıyaplarında yargılanan iki teröriste ağırlaştırılmış müebbet
Aktüel

Bulgaristan’da gıyaplarında yargılanan iki teröriste ağırlaştırılmış müebbet

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:56:51 -
Bulgaristan’da gıyaplarında yargılanan iki teröriste ağırlaştırılmış müebbet

SOFYA (AA) - Bulgaristan’ın doğusundaki Burgaz kentinde, 2012 yılında 6 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırıyı tertiplemekten gıyaplarında tutuksuz yargılanan Lübnan uyruklu iki terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sofya Özel Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri, halen İnterpol tarafından “kırmızı bültenle” aranan Lübnanlı Melihad Farah ve Hasan El Hac Hasan’ın düzenlediği, 5 İsrailli turistin yanı sıra Mustafa Kösev adlı Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının ölümüne neden olan saldırıda 38 kişinin yaralandığını anımsattı.

Mahkeme, bu terör eyleminden suçlu bulduğu Farah ve Hasan'ı gıyaplarında ağırlaştırılmış müebbet hapse ve ayrıca 100’ü aşkın saldırı kurbanı ve yakınlarına toplam 100 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.

Karara, 15 günlük sürede itiraz edilebileceği belirtildi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev, mahkeme kararı ile ilgili açıklamasında, "Söz konusu üç teröristin giriştiği eylemin arkasında lojistik ve finansman olarak Hizbullah’ın radikal kanadının bulunduğundan kimsenin şüphesi yok." ifadesini kullandı.

İsrail’den Bulgaristan’a gelen turistlerin bindiği otobüse bomba koyan Cezayirli Muhammed Hasan El Hüseyni (35) adlı üçüncü terörist de patlamada hayatını kaybetmişti.

Saldırı ile ilgili müebbet ceza giyen iki terörist ve patlamada ölen üçüncü suç ortaklarının, ülkeye kuzey komşusu Romanya’dan giriş yaptıkları, sağ kurtulan ikisinin aynı yoldan kaçtıkları belirlenmişti.

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