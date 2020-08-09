Bulgaristan'da felaket! Türkiye'ye doğru geliyor... Ekipler teyakkuzda
Bulgaristan'da çıkan yangın Türkiye'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Türkiye topraklarına iyice yaklaşan büyük yangına karşı çok sayıda itfaiye eri sınırda alarm durumuna geçti.
Bulgaristan-Türkiye sınırında orman yangını çıktı. 3 gündür süregelen yangın felaketi halen söndürülemedi. Tunca Nehri şeridinden devam eden yangın Türkiye sınırına iyice yaklaştı.
Yangının Türkiye sınırındaki tel çitlerin dibinde kadar geldiği görüldü.
Alarm verildi
Edirne Orman İşletme Müdürlüğün bünyesinde görev yapan yangın söndürme ekipleri ve Edirne Belediyesi, Süloğlu Belediyesi ve Lalapaşa Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, sınırda alarm durumunda bekliyor.
Yangının büyüklüğü: Bir köy alevlerle aydınlandı
Yangının sürdüğü bölgeye en yakın köylerden biri olan Uzunbayır köyü, gece boyunca alevlerle aydınlandı. Çevredeki çok sayıda köyden de görülen alevler, yangının büyüklüğünü adeta gözler önüne serdi.
Rüzgar hafifledi
Alevlerin yayıldığı bölgede, rüzgarın hızı dün saate 32 kilometreydi. Güncel meteoroloji bilgilerine göre an itibariyle rüzgar hızı saatte 16 kilometreye kadar azaldı.