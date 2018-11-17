Bulgaristan'da deprem! Başbakan yardımcısı istifa etti

Bulgaristan'da son günlerde hayat pahalığı, yoksulluk ve yapılan zamlar nedeniyle Başbakan Boyko Borisov başkanlığında hükümet aleyhine ülkenin çeşitli kentlerinde gösteriler düzenlenerek, hükümetin istifası isteniyor. Hükümetin ortağı olan aşırı milliyetçi ittifakın eş başkanı Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ise parlamento önünde, engelli çocuklarına daha iyi yaşam, sosyal erişim ve hizmet isteyen annelere yönelik, "Çocuklarını spekülasyon amacı ile kullanan, bağırgan kadınlar" açıklaması yapmıştı. Engelli aileler ile vatandaşların hükümet aleyhine protestolarını artırması üzerine Simeonov, "Bağırıp, çağıran kadınlar, toplayın sözde hasta çocuklarınızı ve onları maymun gibi sokaklarda dolaştırmayın" demesi ise büyük tepki çekti.

Tepkiler üzerine Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, bu akşam, "Hükümette daha fazla gerginliğe yol açmak istemiyorum. Toplumda gerilime sebep olmak da istemiyorum" diyerek istifasını sundu. İstifa kararının şahsi olduğunu söyleyen Simeonov, hükümetin otoritesini zedeleyen bi medya kampanyasının söz konusu olduğunu öne sürdü. Simeonov'un istifası Başbakan Borisov tarafından kabul edildi.

Borisov: Görevi bırakmayacağım

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, protestolara rağmen hükümet olarak görevi bırakmayacaklarını açıkladı. Ülkede bir televizyon kanalındaki programa katılan Başbakan Borisov, ülke genelinde yoksulluğa karşı başlatılan ve binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protesto eylemlerine değerlendirdi ve daha önce Başbakanlık koltuğunu iki defa bıraktığını ancak şimdi bunun için bir neden olmadığını söyledi.

Başbakan Borisov'un kurmuş olduğu birinci hükümet 2013 Şubat ayında yüksek elektrik fiyatlarına karşı ayaklanan insanların protestoları sonucu istifasını sunmuştu.