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Gündem Bulgaristan Türkiye'den acil olarak yardım istemişti! Skandal ortaya çıktı, İstanbul'da ölü bulundu
Gündem

Bulgaristan Türkiye'den acil olarak yardım istemişti! Skandal ortaya çıktı, İstanbul'da ölü bulundu

Bulgaristan'da bilim insanları tarafından tekrar üremesi için üzerine uydu vericisi takılıp takip edilen 14 akbabadan birinin İstanbul'da vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 15:59:00 -
Bulgaristan Türkiye'den acil olarak yardım istemişti! Skandal ortaya çıktı, İstanbul'da ölü bulundu

Bulgaristan'da bilim insanlarının, koruma programı kapsamında geçen ay uydu verici takılıp izleme altına aldığı 14 kara akbabadan biri, İstanbul Çatalca’da silahla vurularak öldürüldü.

Bulgaristan'da kara akbabayı tekrar üreyen bir tür haline getirmek için başlatılan koruma programında 14 kara akbaba geçen aylarda verici takılıp doğaya salındı. Uydu verici sinyallerinde 'Arda' adı verilen kara akbabada olumsuzluk gören Bulgaristan'daki ekip, Türkiye'deki ekiplerle iletişime geçip yardım istedi. Araştırmada, kara akbaba, İstanbul Çatalca’da silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bin kilometre uçup gelmiş

Türkiye'de bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınan uzman biyolog Cansu Özcan, "Arda, İstanbul'a gelmeden bin kilometre uçuş gerçekleştirdi. Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği, 25 Aralık Pazar günü kara akbabanın vericisinden gelen sinyallerde bir olumsuzluk görünce kontrol edilmesini istedi. Çatalca yakınlarında olan Türkiye Falconry Akademi Club ekibi Abdurrahman Sönmez, Barış Kuru ve Bayram Coşkun, verici sinyalleri sayesinde hızlı bir şekilde akbabaya ulaştı ve Arda'nın vurularak öldüğünü tespit etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne haber verildi, vuran kişilerin yakalanması için harekete geçildi" dedi.

En büyük yırtıcı kuş

Küresel ölçekte tehlike altındaki kara akbabaların, Avrupa'daki çoğu ülkede tükenmiş durumda olduğunu belirten Cansu Özcan, "Bulgaristan'ın da içinde olduğu birçok Avrupa ülkesi kara akbabayı ülkelerinde tekrar üreyen bir tür haline getirmek için koruma çalışmaları yapıyor. Türkiye'de ise 4 tür akbaba yaşıyor. Kara akbaba, 3 metre kanat açıklığıyla ülkemizde görülen en büyük yırtıcı kuş. Türkiye'de 150- 200 çift kara akbabanın ürediği düşünülüyor" diye konuştu.

Doğanın çöpçüleri

Leşle beslenen akbabaların, ekosistemde çok önemli bir göreve sahip olduklarını vurgulayan Özcan, şu uyarı ve çağrıda bulundu:

"Doğanın çöpçüleri olarak da bilinen akbabalar, leşleri hızlı bir şekilde doğadan temizler, leşten kaynaklanacak hastalıkların yayılmasını engeller. Dünya üzerinde sayısı giderek azalan kara akbabaları tehdit eden birçok faktör var. Bunların başında zehirlenme ve yasadışı avcılık geliyor. Yasa dışı avcılık, Türkiye'de tahmin edilenden çok daha fazla. Avlanması yasak olan türler her gün cahilce katlediliyor. Bu duruma acil bir şekilde önlem alınmalı. Halka ve avcılara yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları yapılmalı, denetimler artmalı ve cezalar caydırıcı olmalıdır."

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Yorumlar

asim keskin

zir cahil bir milletitiz vesselam. Önerim: Hükümet yada hükümetler, silah almak isteyen, ehliyet, araba, motor, telefon vb. almak kulanmak isteyenleri üniversite sinavi gibi tarih, kültür, Din ve Ahlak ve Teknik sinavlardan gecirsin. yüzde 80 puana erisemyenlerin eline ne silah ne araba ne ehliyet ne telefon ne de bilmem ney verilsin. belki ozaman zir cahill miletimiz belki akillanir. daha da akillanmazlarsa dayaktan gecirilerek egitilmeli. bu kadar sinirlendim su an.

zevkine av yapan

Zevkine av yapan haysiyetsizdir. İhtiyaç haricinde hayvan öldürenin sütü bozuktur.
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