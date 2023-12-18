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Dünya Bulgaristan, Rusya'dan petrol ithalatı hakkında: Tedarikini tamamen bitirmeye karar verdi! Akaryakıt alışverişini etkileyecek
Dünya

Bulgaristan, Rusya'dan petrol ithalatı hakkında: Tedarikini tamamen bitirmeye karar verdi! Akaryakıt alışverişini etkileyecek

Yeniakit Publisher
2023-12-18 17:38:00 - 2023-12-18 17:40:32
Bulgaristan, Rusya'dan petrol ithalatı hakkında: Tedarikini tamamen bitirmeye karar verdi! Akaryakıt alışverişini etkileyecek

Petrol fiyatlarındaki gelişmeler İsrail savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı ile daha da dalgalanırken Bulgaristan, gelecek yıldan itibaren 2024'ün ilk çeyreğinde Rus petrolünü tedarik etmeyecek. Karar, Bulgaristan Parlamentosu'nda oy birliğiyle alındı! Kararı aldı

Bulgaristan Meclisi, 2024'ün ilk çeyreğinde ülkede Rus petrolünün rafinesini ve Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırma kararı aldı.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Bulgaristan Meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği karar doğrultusunda, 1 Ocak 2024 itibarıyla Rus petrolünün ithalatı, 1 Mart 2024 itibarıyla da Bulgaristan'daki tek petrol rafinerisi olan Rusya'nın kontrolündeki Lukoil Neftochim Burgas tarafından Rus petrolünün işlenmesi durdurulacak.

Böylelikle özel coğrafi konumu nedeniyle 2022'de Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya petrolüne uyguladığı ambargodan muaf tutulan Bulgaristan, muafiyet süreci sonlanmadan gerekli kararı Meclisten geçirdi.

Meclis ayrıca AB hukuku doğal gazın menşeinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeyi yürürlüğe koyana kadar, Rus doğal gazının Bulgaristan'a ithalatı ve Bulgaristan üzerinden transit geçişine uygulanan katkı payının kaldırılmasına karar verdi.

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