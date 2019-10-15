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Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Mihaylov’un istifasını talep etti.

15 Ekim 2019 Salı 12:54
Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın istifası istendi

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov’un istifasını talep etti.

Başbakan Borisov, Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev’i görüşmeye çağırıp, İngiltere maçında Bulgar taraftarların ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına verdikleri zararı görüştü.

Kralev, görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu’nda basına yaptığı açıklamasında BFS Başkanı Borislav Mihaylov’un görevinde kaldığı sürece devletin BFS ile her türlü ilişkilerini kestiğini duyurdu. Kralev, "Bulgaristan devleti son 4 yılda ülkenin milli futbolu için çok şey yaptı. Dolayısıyla Başbakan Borisov sabahın köründe beni görüşmeye çağırdı ve son durumu gözden geçirdik." diye konuştu.

Bulgar basını, taraftarların maçtaki ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına kolay silinmeyecek kirli bir leke yapıştırdıklarını yazdı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 12:54
  1. Bulgaristan
  2. futbol
  3. Anadolu Ajansı

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