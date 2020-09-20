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Dünya Bulgaristan dünyaya ilan etti: ABD savaş uçaklarını üssümüze konuşlandırdı
Dünya

Bulgaristan dünyaya ilan etti: ABD savaş uçaklarını üssümüze konuşlandırdı

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6 adet F-16 tip savaş uçağı Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 14:16:00 -
Bulgaristan dünyaya ilan etti: ABD savaş uçaklarını üssümüze konuşlandırdı

Doğu Akdeniz’de Yunanistan tarafında yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne ait jetler Türkiye’nin komşusu Bulgaristan’a geldi.

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait 6 adet F-16 tip savaş uçağı Bulgaristan’a geldi. Uçakların ABD’nin Avrupa’daki Hava Kuvvetler 31. Taarruz Kanadı’nda olduğu belirtildi.

Sofya medyası, ABD savaş uçaklarının İtalya’nın Aviano Üssü’nden Bulgaristan'ın Graf İgnatievo Askeri Hava Üssü'ne getirilierek konuşlandırıldığını duyurdu.

Uçaklar, 26-30 Ekim tarihlerinde Bulgaristan hava sahasını korumasının yanında tatbikatlarda da görev alacak.

Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Mig tipi savaş uçaklarını kullanıyor.

Doğu Akdeniz meselesi

Bulgaristan basını dün yayınladığı haberde, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye tarafında olduğunu yazdı.

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Yorumlar

ziya

karadenize, rusyaya ve turkiyeye en yakin sabit ucak gemisi
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