Bulgaristan dünyaya duyurdu: Hava sahamızı ABD jetleri koruyacak

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimde Atina yönetimi ile tatbikatlara imza atarak üstü kapalı Ankara’ya mesaj vermeye çalışan ABD ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Bulgaristan Başkanlık Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 26-30 Ekim tarihleri arasında 8 adet ABD savaş uçağının Sofya hava sahasını koruyacağı belirtildi.

Hava polisliği uygulamasına katılacak ABD güçlerinin söz konusu gröevde yer almasının diğer amacı ise 2024 yılında tedarik edilecek F-16 Block 70 tipi uçakların kullanımına uyum sağlamasına katkı sağlamak olduğu açıklandı.

Rus uçakları kullanıyorlar

Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rus yapımı Mig tipi uçaklar ile idare ediliyor.