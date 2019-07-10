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Bulgaristan ABD’den 8 savaş uçağı alacak

Bulgaristan hükümeti, ABD'den 1,2 milyar dolara mal olacak 8 adet F-16 Block 70 tipi savaş uçağının alımı için onay verdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51
Bulgaristan ABD’den 8 savaş uçağı alacak

Bulgaristan'da hükümet, ABD ile yapılan ticari görüşmeler kapsamında 1,2 milyar dolara 8 adet F-16 Block 70 tipi savaş uçağının alımı için onay verdi. Bakanlar kurulunun ardından yapılan açıklamada, ülkenin savaş uçakların yenilenmesi için ABD ile yapılan görüşmelerin başarıyla sonuçlandığı duyuruldu.

Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, onaylanan bütçe çerçevesinde 6 tek pilotlu ve 2 çift pilotlu uçağın alınması için ABD ile anlaşmanın imzalanacağını bildirdi. Zapranov’a göre uçakların satın alınması, cephanelik stoklarının sağlanması, güdümlü roketlerin alınması ve güdüm ile yönetim sistemlerin donatımı için anlaşma kapsamında 4 ayrı protokol imzalanacak.

Savunma Bakanı, ABD ile yapılan pazarlıkların sayesinde filonun toplam fiyatının 1,4 milyar dolardan 1,2 milyar dolara indirildiğini söyledi. Karakaçanov, ABD hükümetinden uçakların konuşlandırılacağı Graf İgnatievo Hava Üssü'ne 60 milyon dolar bedelinde lojistik yatırımı beklendiğini de kaydetti.

Parlamentonun Savunma Komisyonuna gelen hükümet kararının, milletvekillerinden onay alması bekleniyor. Bulgaristan Parlamentosu 6 ay önce ABD ile görüşmelere başlanması için hükümete onay vermişti. Hava Kuvvetlerinin eski komutanı olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Amerikan F-16’larının alınmasına karşı çıkıp, ülkenin sınırlı donanımı olan eski teknoloji için aşırı masraflı bir girişimde bulunduğunu bildirmişti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51
  1. Bulgaristan
  2. ABD

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