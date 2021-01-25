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Biyografi Bülent Yücetürk kimdir?
Biyografi

Bülent Yücetürk kimdir?

Bülent Yücetürk hayatı | Pek çok kişi Bülent Yücetürk'ün kim olduğunu, ne iş yaptığını, kariyerini merak ediyor. Bülent Yücetürk biyografi

Yeniakit Publisher
2021-01-25 21:30:00 -
Bülent Yücetürk kimdir?

Bülent Yücetürk, 9 Haziran 1970’te Malatya’da dünyaya geldi. Bülent Yücetürk, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Cumhuriyet Köyü’nde ilk ve orta öğrenimini tamamladı.

Bülent Yücetürk, Akçadağ Öğretmen Lisesi’nde yatılı öğrenci olarak eğitimini tamamladı.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Yücetürk, 1991 yılında mezun oldu. Yücetürk, 1991-1993 yıllarında Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yaptı.

Ankara'da hakim adayı olarak göreve 1993 yılında başlayan Bülent Yücetürk, 26 Nisan 2018 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

25 yıllık görev süresince Yücetürk; Sivas Cumhuriyet Savcılığı, Diyarbakır Çermik Hakimliği, Aksaray Gülağaç Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Haymana Cumhuriyet Savcılığı, Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu.

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