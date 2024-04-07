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Gündem Bülent Yıldırım'dan 'Taksim' paylaşımı! 'Art niyetli buluyoruz'
Gündem

Bülent Yıldırım'dan 'Taksim' paylaşımı! 'Art niyetli buluyoruz'

Yeniakit Publisher
2024-04-07 23:59:00 - 2024-04-08 00:01:26
Bülent Yıldırım'dan 'Taksim' paylaşımı! 'Art niyetli buluyoruz'

İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İstanbul Taksim'deki "İsrail'le ticaret" eyleminden sonra yaşananları değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldırım, "İsrail ile yürütülen ticaretin kesilmesine yönelik protestolar en temel insani haktır. Bu eylemlerde bir kısım emniyet mensubunun sert yaklaşımını tasvip etmiyoruz." dedi.

Bülent Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze üzerinden hakaret edenleri de eleştirerek, şöyle devam etti:

Bunun yanı sıra uluslararası arenalarda Filistin halkının hakkını savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret ve ithamları da art niyetli ve samimiyetsizlik olarak görüyoruz.

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