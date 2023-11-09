  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'
Gündem

Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'

Yeniakit Publisher
2023-11-09 16:37:00 - 2023-11-09 16:57:25

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, TV Net canlı yayınında konuştu.

Yayında siyonist İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmünü değerlendiren Yıldırım, Hamas'ın istihbarat ağının çok güçlü olduğunu belirtti.

İsrail'in 15 Temmuz'da yaptığı telsiz anonslarının Hamaslı yetkililer tarafından kendilerine iletildiğini ifade eden Bülent Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da İsrail telsizlerinde 'Erdoğan düştüğü an bombalayın' cümlelerini Hamaslı arkadaşlar bize getirmişlerdi. Türkiye düşerse Gazze düşer denklemi boşuna değil.

Hamas İsrail’in saldıracağı haberini önceden aldığı için önce davranarak 7 Ekim'de psikolojik üstünlük sağladı."

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti
Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yahudiyi kahreden görüntü! Kassam Tugayları İsrailli çocuğa bakın ne söyletti

Mücahid Kassam Tugayları küffara göz açtırmıyor!
Mücahid Kassam Tugayları küffara göz açtırmıyor!

Sosyal Medya

Mücahid Kassam Tugayları küffara göz açtırmıyor!

Hamas'tan İsrail'e büyük şok
Hamas'tan İsrail'e büyük şok

Dünya

Hamas'tan İsrail'e büyük şok

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum'dan ABD'nin son açıklamalarına tepki!
Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum'dan ABD'nin son açıklamalarına tepki!

Gündem

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum'dan ABD'nin son açıklamalarına tepki!

Kassam Tugayları'ndan siyoniste darbe üstüne darbe!
Kassam Tugayları'ndan siyoniste darbe üstüne darbe!

Gündem

Kassam Tugayları'ndan siyoniste darbe üstüne darbe!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23