Bülent Yıldırım'dan şoke eden İsrail açıklaması! 'Erdoğan düştüğü an bombalayın'
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, TV Net canlı yayınında konuştu.
Yayında siyonist İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik zulmünü değerlendiren Yıldırım, Hamas'ın istihbarat ağının çok güçlü olduğunu belirtti.
İsrail'in 15 Temmuz'da yaptığı telsiz anonslarının Hamaslı yetkililer tarafından kendilerine iletildiğini ifade eden Bülent Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz'da İsrail telsizlerinde 'Erdoğan düştüğü an bombalayın' cümlelerini Hamaslı arkadaşlar bize getirmişlerdi. Türkiye düşerse Gazze düşer denklemi boşuna değil.
Hamas İsrail’in saldıracağı haberini önceden aldığı için önce davranarak 7 Ekim'de psikolojik üstünlük sağladı."