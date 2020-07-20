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Siyaset

Bülent Turan'dan sert tepki: Millete hizmet etme anlayışı yok!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP attığı adımlarla, belirlediği politikalarla Türkiye’yi geriye götürmek derdinde. Her durumu yurt dışına şikayet etmeyi, her konuyu AYM’ye götürmeyi görev biliyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 20:54:00 - 2020-07-20 20:56:12
Bülent Turan'dan sert tepki: Millete hizmet etme anlayışı yok!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “CHP attığı adımlarla, belirlediği politikalarla Türkiye’yi geriye götürmek derdinde. Her durumu yurt dışına şikayet etmeyi, her konuyu AYM’ye götürmeyi görev biliyor. CHP sürekli bu tarz konularla ülke gündemini meşgul ediyor. Bu konuda adeta bir sekretarya hizmeti sunuyor. 90 yıllık bir partinin geldiği nokta bu olmamalı. Daha ciddi konularla ülkeye ve millete katkı sağlamalı.

Bakınız her alanda olduğu gibi yargı alanında da reformlar yapıyoruz. Reform niteliğinde düzenlemeler ile KOVİD-19 tedbirleri de içeren 2. Yargı paketi olan İnfaz paketi de bu anlayışla yapıldı. Malumlarınız Kanun; infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler, açık cezaevindeki hükümlülerin izin düzenlemesi ve kadın, yaşlı, çocuklar için iyileştirmeler gibi önemli düzenlemeler içeriyor. Toplum vicdanını yaralayan, bizim de kırmızı çizgimiz olan terör, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışına alınmıştı. Toplumun önemli bir kesiminin beklentisi olan bu kanunla, pandemi sürecinde önemli bir adım atıldı. İnfaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşleri alınarak, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldı” dedi.

Başkanvekili Turan, “2. yargı paketi olan infaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var? Eğer bu düzenlemeden Demirtaş yararlanmış olsaydı, terör suçluları yararlanmış olsaydı CHP bu adımı atar mıydı, AYM’ye gider miydi? Ama CHP’nin heybesinde millete hizmet etmek anlayışı yok. CHP’nin heybesinde kaos var, kriz var, duvar örme var. AYM’nin bu kararı ile bu tartışma kapandı ve bu konu da geride kaldı” diye konuştu.

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