Bülent Turan'dan Arınç paylaşımı!

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bülent Arınç'ın istifasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Turan, açıklamasında, "Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz. Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak. "En büyük hizmetin istifa" haline gelmesi çok acı!" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bülent Arınç, konuk olduğu programda tepki çeken ifadelere imza atmıştı. Arınç, koronavirüs pandemisi döneminde, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" kitabını okuduğunu söyleyerek dinleyenlere de tavsiye etmeye kalkmıştı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" suçundan tutuklanan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam ettiğini söyleyen Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" şeklinde tepki çeken sözler sarf etmişti.

Bülent Arınç, yaşanan tartışmaların ardından Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliği görevinden istifa ettiğini açıkladı. İletişim Başkanlığından gelen açıklamaya göre, Arınç'in istifası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.