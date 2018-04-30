Bülent Turan: Bir lider Paşa'yla görüştükten sonra adaylıktan vazgeçiyorsa hiç lider olmasın

Bülent Turan, Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili farklı kesimlerden çok sayıda açıklama yapıldığını söyledi.

BU KONU GERİDE KALDI

Polemik yapmayı doğru bulmadığını vurgulayan Turan, "Toplum vicdanında bu konu hakettiği yeri buldu. Bence bu konu geride kaldı, biz yarınlara bakıyoruz. Siyasi hayatlarımızın nasıl başladığı nasıl yürüdüğünden öte nasıl bittiği çok daha kıymetli. Allah hepimize görevlerimiz bittiğinde, dönüp arkaya baktığımızda mahcup olmayacağımız bir hayat nasip etsin." dedi.

DOĞRU DEĞİL

Turan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Gül ile görüştüğü iddialarına ilişkin, "Bu konuda taraflar açıklama yapacaktır. Ama şunu biliyorum, bir lider Genelkurmay Başkanı ile görüştüğü için adaylıktan vazgeçiyorsa hiç lider olmasın. Böyle bir şey olmadığını adım gibi biliyorum, eminim. Biz demokratik kültür yerleşsin, tüm vesayetler bitsin diye 15 yıldan beri çok büyük bedeller ödemiş bir partiyiz. Biz seçimlerin demokratik zemin içerisinde, şeffaf, adil yapılmasını savunduk, savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün, "ortak zemin oluşmaması nedeniyle aday olmadığı" yönünde ifade kullandığının anımsatılması üzerine Turan, "Aslında Gül'ün bu açıklaması böyle bir görüşmeyi tekzip eden bir yaklaşım." dedi.