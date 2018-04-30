Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bülent Turan: Bir lider Paşa'yla görüştükten sonra adaylıktan vazgeçiyorsa hiç lider olmasın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündemdeki konularla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Turan, muhalefetin ağzında sakız olan " Genelkurmay Başkanı ile Abdullah Gül görüştü. Gül adaylıktan çekildi" iddiasıyla ilgili de konuştu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:57
Bülent Turan: Bir lider Paşa'yla görüştükten sonra adaylıktan vazgeçiyorsa hiç lider olmasın

Bülent Turan, Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili farklı kesimlerden çok sayıda açıklama yapıldığını söyledi.

BU KONU GERİDE KALDI

Polemik yapmayı doğru bulmadığını vurgulayan Turan, "Toplum vicdanında bu konu hakettiği yeri buldu. Bence bu konu geride kaldı, biz yarınlara bakıyoruz. Siyasi hayatlarımızın nasıl başladığı nasıl yürüdüğünden öte nasıl bittiği çok daha kıymetli. Allah hepimize görevlerimiz bittiğinde, dönüp arkaya baktığımızda mahcup olmayacağımız bir hayat nasip etsin." dedi.

DOĞRU DEĞİL

Turan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Gül ile görüştüğü iddialarına ilişkin, "Bu konuda taraflar açıklama yapacaktır. Ama şunu biliyorum, bir lider Genelkurmay Başkanı ile görüştüğü için adaylıktan vazgeçiyorsa hiç lider olmasın. Böyle bir şey olmadığını adım gibi biliyorum, eminim. Biz demokratik kültür yerleşsin, tüm vesayetler bitsin diye 15 yıldan beri çok büyük bedeller ödemiş bir partiyiz. Biz seçimlerin demokratik zemin içerisinde, şeffaf, adil yapılmasını savunduk, savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'ün, "ortak zemin oluşmaması nedeniyle aday olmadığı" yönünde ifade kullandığının anımsatılması üzerine Turan, "Aslında Gül'ün bu açıklaması böyle bir görüşmeyi tekzip eden bir yaklaşım." dedi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:57
  1. Bülent Turan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahraman itfaiyeciye veda
    1. Kahraman itfaiyeciye veda
    2. Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler var
    3. “Bakın İşte Yalanlanmış, Hadi Unutun..
    4. Fenerbahçe TFF'ye başvurdu!
    5. Uzaklaştırma alan koca çatıya çıktı!
    6. Türkiye'nin de katıldığı Şahin-20..
    7. Antalya'da 8 milyon liralık vurgun!..
    8. Bomba iddia! CHP'li vekiller Akşener'e..
    9. "Çok mahcubum" diyerek istifa etti
    10. Yemen'den Türkiye'ye övgü
    11. Burak Yılmaz'dan Trabzonsporluları..
    12. Bahçeli'den son dakika açıklaması
    13. "İran'ın gizli nükleer silahını ele..
    14. ODTÜ'lülerden yeni buluş(!) Karl Marx..
    15. Yazışma uygulaması ülkede yasaklandı
    16. Fenerbahçe'den tarihi çağrı!
    17. İYİ Parti'de istifa depremi!
    18. Mağfiret, rızık,ferahlık isteyen yok..
    19. Van'da ilk defa düzenlenecek!
    20. Bülent Turan: Bir lider Paşa'yla..
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok