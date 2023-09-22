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Siyaset Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Helalleşme ve başörtüsü çıkışını değerlendirdi
Siyaset

Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Helalleşme ve başörtüsü çıkışını değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2023-09-22 19:10:00 -
Bülent Tezcan Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu! Helalleşme ve başörtüsü çıkışını değerlendirdi

CHP'nin değişimcilerinden Bülent Tezcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

Seçim hezimetinin ardından ardından Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) diğer üyeleriyle birlikte istifa edip yeni MYK’da yer almayan CHP'li Tezcan T24'e konuştu.

Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörütüsü" ve "helalleşme" çağrılarını parti içinde tartışmadıklarını, iki konuyu da yayınlanan videodan öğrendiklerini söyledi.

'Parti helalleşmeye sahip çıkmakta zorlandı!'

Kılıçdaroğlu’nun 2021'de açıkladığı "helalleşme" çağrısı ile ilgili Tezcan, "Şimdi helalleşme yaklaşımı bence doğru bir yaklaşım. Yani yanlış değil." diyerek şu eleştiride bulundu: Ama helalleşme yaklaşımı dikkat ederseniz çok tartışıldı. Neden çok tartışıldı? Çünkü tarihsel kökeniyle beraber tartışma yaratacak bir yaklaşım olduğu için partinin siyasi kurullarında önceden bütün çerçevesiyle tartışılıp karar verilmediği için parti sahip çıkmakta zorlandı. 

'Diğeri (başörtüsü teklifi) gereksiz bir işti'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili yasa teklifini gereksiz bulduğunu belirten Tezcan, sözlerini şöyle tamamladı: Bir başka mesele işte başörtüsüyle ilgili yasa teklifi. O da benzer bir şekilde genel başkanın videosuyla bir gecede ortaya atıldı. Benim yaklaşımdan bakarsanız helalleşme savunulması gereken bir şeydir. Diğeri gereksiz bir işti.
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