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Biyografi Bülent Serttaş kimle evli? Bülent Serttaş’ın eşi Selvi Serttaş kimdir?
Biyografi

Bülent Serttaş kimle evli? Bülent Serttaş’ın eşi Selvi Serttaş kimdir?

Bülent Serttaş, İbo Şhow programına katıldı. Bülent Serttaş’ın programdaki alkışlanacak hareketi sonrası, Serttaş sosyal medyada gündem oldu ve hareketiyle takdir topladı. Peki Bülent Serttaş kimle evli? Bülent Serttaş’ın eşi Selvi Serttaş kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 12:04:00 - 2021-01-31 12:10:53
Bülent Serttaş kimle evli? Bülent Serttaş’ın eşi Selvi Serttaş kimdir?

Katıldığı İbo Show programında, eşinin kendisini her sabah dualarla uğurladığını söyleyen Bülent Serttaş, programda yaptığı hareket alkış topladı. Peki Bülent Serttaş kimle evli? Bülent Serttaş’ın kaç çocuğu var?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ’da doğdu. 1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır. Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır. Bülent Serttaş, Selvi Serttaş[3] ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

Selvi Serttaş kimdir?

Bülent Serttaş aslen Elazığlı, fakat küçük yaşta ailesiyle Adana'ya yerleşen ünlülerden. Selvi Serttaş ile evli olan Bülent Serttaş'ın Miray Serttaş, Bahadır Serttaş, Emir Serttaş adında 3 çocuğu var. Bodrum Akşamları şarkısı ile hala listelere giren Serttaş'ın daha birçok tanınan ve ünlü şarkısı var.  

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