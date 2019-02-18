0553 313 94 23

Bülent Korkmaz’dan maçın hakemine tepki

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan’ı eleştirdi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:51
Bülent Korkmaz’dan maçın hakemine tepki

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Medipol Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan’ı eleştirdi. Korkmaz, “En tuhafı da Arda’nın kendisinden çıkmasına rağmen, kendisinin ‘benden çıktı’ demesine rağmen kararı değiştirmemesi” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Antalyaspor, lider Başakşehir’e evinde 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyuncularının mücadelesinden dolayı tebrik ettiğini söyleyerek sözlerine başladı.


Şu ana kadar hiçbir hakem hakkında yorum yapmadığını ifade eden Korkmaz, maçın hakemi Mete Kalkavan’ı, “Mağlup olduğumuz maçta bile hakemleri gidip tebrik ettik ama maalesef bugün bazı şeylere inanamadım şaşırdım. Robinho’nun Nazım’a yaptığı, Emre’nin Fredy’e yaptığı dirsek pozisyonu, Doukara’nın pozisyonu ceza sahası içerisindeki, daha önceden de Galatasaray maçında VAR sisteminin hakemi Mete Kalkavan’dı. Buradaki Muslera’nın Maicon’a ceza sahasında yaptığı hareket, bunların hiç biri değerlendirilmedi. En tuhafı da Arda’nın kendisinden çıkmasına rağmen, kendisinin ‘benden çıktı’ demesine rağmen kararı değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum, başka da bir şey söylemek istemiyorum” sözleriyle eleştirdi.



“Krediden yiyoruz”


Alınan mağlubiyet sonrası üzgün olduklarını ifade eden Korkmaz, “Eleştirilecek kişi benim, oyuncularım değil.Ben bu baskılara, bu ortama alışık bir insanım. Bunu kaldırabilecek gücüm de, kuvvetim de, birikimim de var. Dolayısıyla kredimiz çok vardı, şimdi krediden yiyoruz. Önümüzdeki maçta fikstür avantajı bize dönüyor, bunu kullanmamız gerekiyor ve kullanacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa etti
    1. TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden..
    2. Binali Yıldırım, istifa dilekçesini..
    3. Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 5..
    4. "Sudan'a dışarıdan bir çözüm..
    5. TBMM Başkanı Binali Yıldırım..
    6. CHP’den MYK sonrası açıklama
    7. Girmen: "Ucuz sebze meyve için üretici..
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, istifa..
    9. ABD'li komutan Türkiye'nin aradığı..
    10. TBMM Başkanı Binali Yıldırım "veda..
    11. Reina saldırısı davasında 19 sanığa..
    12. TBMM Başkanı Yıldırım’dan veda
    13. Bülent Korkmaz’dan maçın hakemine tepki
    14. Yekta Kurtuluş: VAR'a gidilmeyecekse..
    15. Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te..
    16. Lider Denizli'ye Eskişehir çelmesi
    17. Trump'ın sözleri Avrupa'yı karıştı
    18. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu
    19. Fedor Kudryashov, tam bin 12 gün sonra..
    20. Beyaz Saray önünde Çin'in Sincan..
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"